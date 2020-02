Norbert-Gymnasium Knechtsteden in Dormagen : Eine Liebeserklärung an die Erde

Knechtsteden Eine „Arche“ mahnt am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden zum guten Umgang mit der Natur.

Nun steht das frisch gestrichene Böötchen also zwischen dem alten und dem neuen Schulgebäude, bunte Wimpel flattern entlang der Takelage im Winterwind. Am Mittwochabend segnete Pater Emeka Nziadibe, Superior des Klosters Knechtsteden, im Beisein der Schulgemeinde und vieler Schüler-Familien die „Arche“ ein. An die 100 Schüler waren der Bitte nachgekommen, etwas Erde aus dem eigenen Garten mitzubringen, füllten sie ins Boot und schufen so Nährboden für Pflanzen und Insekten – Zeichen für einen gemeinschaftlichen Neuanfang. Weitere Erde und Saatgut spenden die Rotary Clubs Dormagen und Pulheim im Frühjahr, damit das Boot zum blühenden Beet wird. Ebenso Holz, das die NGK-ler gemeinsam mit Partnerschülern aus Rumänien, Lettland, Norwegen, Polen und Italien zum Bau von Insektenhotels verwenden, die als Kajüte in die Arche gesetzt werden.

Dem feierlichen Segnungs-Akt ging der Familiengottesdienst voraus, der am NGK drei Mal im Jahr an einem Mittwochabend im Kalender steht. 90 Minuten lang feierten Lehrer, Schüler und deren Familien in der vollbesetzten Basilika Gottes Werk und des Menschen Platz im selben. Eine „Liebeserklärung an die Erde“, so hatte die Schulgemeinde selbst den Gottesdienst überschrieben. Die Erasmus-AG setzte dazu eine szenische Darstellung der Schöpfungsgeschichte um, die vom Technikteam gekonnt mit Lichteffekten unterstützt wurde. Für die gefühlvolle musikalische Begleitung mit neuen geistlichen Liedern sorgte ein spontan von Musiklehrerin Claudia Zonka zusammengestellter Chor, unterstützt von der Mittelstufenband. Ein Gottesdienst wie ein Popkonzert, berührend, überraschend und zeitgemäß. Schulleiter Johannes Gillrath, als Diakon selbst im Messgewand, sagte in seiner Predigt: „Der Mensch erhält von Gott zwei Geschenke, das Leben und die Schöpfung.“ Plakate mit aufrüttelnden Botschaften waren an die Säulen der Kirche geheftet. „There is no planet B“, einen zweiten Planeten gibt es nicht, sagte eins der Poster, „You’ll die of old age, I‘ll die of climate change“, stand auf einem anderem: Ihr sterbt am Alter, ich am Klimawandel.