Kultur in Dormagen : Zwölf kulturelle Höhepunkte für 2020

Foto: Veranstalter 6 Bilder Das sind die kulturellen Höhepunkte in Dormagen für 2020.

Dormagen Das städtische Kulturbüro hat aus der Vielzahl an Veranstaltungen für das kommende Jahr für jeden Monat ein Highlight ausgesucht, für das noch Karten zu erwerben sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Vom Schneemädchen über den „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ bis zu Christoph Sieber: Das Kulturbüro der Stadt Dormagen hat wieder zahlreiche Veranstaltungen zusammengestellt. Aus seinem umfangreichen Jahresprogramm wurden zwölf Highlights – eins pro Monat – herausgepickt, für die es noch Eintrittskarten gibt.

Die Opernwerkstatt am Rhein aus Düsseldorf zeigt am 5. Januar „Das Schneemädchen“ in der Kulle. Eine Vorstellung in der Reihe „Hits für Kids“. Foto: Opernwerkstatt. Foto: Opernwerkstatt am Rhein

Gleich zum Jahresauftakt wartet das Kulturbüro mit einem Musik-Spektakel für Familien ab fünf Jahren auf. „Das Schneemädchen“ ist eine faszinierende Kinder-Oper, die die Opernwerkstatt am Rhein am Sonntag, 5. Januar, um 15 Uhr in der Kulturhalle Dormagen aufführt. Zwei Dramen sind am Mittwoch, 12. Februar, in der Kino-Reihe in der Kulturhalle zu sehen. Für Senioren steht um 15 Uhr „Das Festmahl im August“ auf dem Programm, um 19 Uhr läuft der deutsche Spielfilm „Toni Erdmann“.

Sven Pistor tritt mit „Vollpfosten reloaded“ auf. Foto: Guido Schroeder

Stand-up vom Feinsten, total irre, witzig und voller verzweifelter Liebe zum Fußball liefert WDR-Moderator Sven Pistor mit seinem Programm „Vollpfosten reloaded!!!“ am Dienstag, 10. März, in der Aula des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden. An gleicher Spielstätte beleuchtet das Westfälische Landestheater am Dienstag, 28. April, um 20 Uhr das facettenreiche Leben einer Film-Legende. „Ich bin eine Schauspielerin. Mehr nicht. Romy Schneider – Das Leben einer Ikone“ lautet das berührende Schauspiel.

Die Märchenspiele Zons führen ab 14. Juni das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf der Freilichtbühne in Zons auf. Foto: Märchenspiele

Zwei Komödien erwarten Filmfreunde am Mittwoch, 6. Mai, in der Kulturhalle. Im Seniorenkino heißt es um 15 Uhr „Made in China“, um 19 Uhr folgt „Der geheime Roman des Monsieur Pick“. Die Premiere des 67. Programms feiern die Märchenspiele Zons am Sonntag, 14. Juni, um 16 Uhr auf der Zonser Freilichtbühne. „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ führt die Spielschar bis zum 13. September 15 Mal auf.

Kabarettist Wilfried Schmickler gastiert in der Kulle. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zwei Spaß-Garanten eröffnen am Freitag, 24. Juli, um 20 Uhr den Knechtstedener Theatersommer. Lars Redlich und Tino Andrea Honegger rocken dann die Theaterscheune mit ihrer furiosen und mitreißenden Musical-Comedy-Show „Beziehungsweise!“. An gleicher Stelle berichtet Frank Fischer am Freitag, 7. August, in seinem sehenswerten Comedy-Programm „Meschugge“ über außergewöhnliche Treffen mit schwer verständlichen Sachsen, hessischen Nazis und einer schwäbischen Frauen-Reisegruppe.

Wortakrobat Jochen Malmsheimer stellt sich am Freitag, 18. September, um 20 Uhr in der Dormagener Kulturhalle dem sich täglich stärker verbreitenden Unsinn in den Weg. „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ lautet sein viel gefeiertes Kabarett-Programm. Auf den Punkt, hintersinnig, bitterböse und poetisch – so zeigt sich Wilfried Schmickler mit „Kein zurück“ am Mittwoch, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Kulturhalle.

In die Aula im Bettina-von-Arnim-Gymnasium Dormagen kehrt Hagen Rether am Samstag, 7. November, um 19 Uhr zurück. In aller Ausführlichkeit verknüpft Rether Aktuelles mit Vergessenem und Nahes mit Fernem. Rethers „Liebe“ ist tragisch, komisch, schmerzhaft, ansteckend und stiftet zum Selberdenken und -handeln an. „Mensch bleiben“ fordert Christoph Sieber in seinem gleichnamigen Programm am Freitag, 4. Dezember, um 20 Uhr in der Kulturhalle. Der Kabarettist liefert mit bitterbösen Texten eine gnadenlose Sicht auf unsere Zeit.

Am Freitag, 24. Juli 2020, eröffnen Lars Redlich und Tino Andrea Honegger den Knechtstedener Theatersommer. Sie rocken mit ihrer furiosen und mitreißenden Musical-Comedy-Show „Beziehungsweise!“ die Theaterscheune. Foto: Veranstalter. Foto: Veranstalter