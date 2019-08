Neue Stücke in Dormagen : Kindertheater mit der Oper „Das Schneemädchen“

Dormagen Rabe Socke, Schaf Fiete und Schneemädchen Snegurochka sind die Hauptfiguren in der neuen Kindertheater-Reihe der Stadt Dormagen. Insgesamt vier Stücke für Kinder ab drei bis zehn Jahren bietet das Kulturbüro für die Herbst-Winter-Saison an.

„Der Höhepunkt der Saison ist sicher die zauberhafte Kinder-Oper ,Das Schneemädchen‘ am 5. Januar“, sagt Organisatorin Valerija Krivic. Alle Vorstellungen finden in der Kulturhalle statt.

Die neue Reihe startet am Mittwoch, 9. Oktober, um 11 und 16 Uhr mit „Der kleine Rabe Socke“. Das Duisburger Theater Mario Klimek zeigt das 45 Minuten dauernde Figurentheaterstück für Kinder ab vier Jahren. Der gewitzte Rabe ergaunert alles, was anderen Tieren lieb und teuer ist. Der erfahrene Bär lässt sich jedoch nicht aufs Glatteis führen und organisiert den Widerstand der Tiere. Um Schaf Fiete Anders dreht sich die schöne Geschichte mit dem Figurentheater Marmelock aus Hannover am Dienstag, 19. November, um 11 und 16 Uhr. Fiete ist nicht wollweiß, wie alle aus seiner Herde, sondern rot-weiß gestreift. Er bricht aus der Herde aus und macht sich allein auf einen abenteuerlichen Weg. „Rosa Luise und die verschwundenen Weihnachtspäckchen“ ist ein turbulenter Weihnachtskrimi mit viel Musik, den das Seifenblasen-Figurentheater am Dienstag, 10. Dezember, um 11 und 16 Uhr für Kinder ab drei Jahren aufführt.