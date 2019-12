Jugendzentrum in Dormagen : „Die Rübe“ als ein zweites Zuhause

Im Jugendzentrum „Die Rübe“ in Horrem kommen viele Jugendliche zum Spielen, Chillen und Reden zusammen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Horrem Im Jugendzentrum der Diakonie in Horrem treffen sich regelmäßig 50 Jugendliche. Dabei geht es um Freizeitgestaltung ebenso wie um Schule und Beruf – und Inklusion, die „ganz automatisch abläuft“, so Leiter Andreas Stefen.

Die Jugendlichen spielen Tischtennis, Billard oder Kicker, sitzen in gemütlichen Ecken oder unterhalten sich vor dem Eingang: Im Jugendzentrum „Die Rübe“ fühlen sich regelmäßig 50 Jugendliche wohl. „Das ist wie unser zweites Zuhause, hier hatten wir immer eine Vertrauensperson“, erinnert sich ein „Ehemaliger“, inzwischen 22 Jahre alt, beim Besuch in der Einrichtung der Diakonie am Rübenweg. Das Angebot geht weit über reine Freizeitgestaltung hinaus, wie Leiter Andreas Stefen erklärt: „Wir wollen die Jugendlichen fördern und ihnen Perspektiven für ihre Zukunft aufzeigen.“ Das bezieht sich nicht nur auf Schule, sondern auch auf Ausbildung und Beruf, wo die „Rübe“ mit der Profilpassberatung und dem Bewerbungstraining Hilfestellungen gibt. Das alles freiwillig, ohne Zwang oder erhobenen Zeigefinger.

Das schätzen die Besucher, die täglich – montags bis mittwochs sowie freitags von 15 bis 20 Uhr für alle, donnerstags von 15 bis 18 Uhr nur für Mädchen – in die „Rübe“ kommen. Dabei möchte Andreas Stefen mit seinem Team den Jugendlichen auch Werte vermitteln, zum Beispiel den bewussten Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Etwas, das „ganz automatisch abläuft“, ist dabei ein Thema, das anderswo oft mühsam angeschoben und begleitet werden muss: Inklusion. Seit mindestens vier Jahren sind unter den Jugendlichen auch einige mit geistigen Behinderungen: „Sie werden genau wie alle anderen auch mit einbezogen. Und wenn sie einen blöden Spruch raushauen und nerven, kriegen sie eben auch einen zurück“, berichtet er vom unkomplizierten Umgang der Jugendlichen untereinander. „Das Phänomenale daran ist, dass die Jugendlichen selbst gar nicht über Inklusion reden“, so Stefen.

Info Jugendeinrichtung der Diakonie Ort Am Rübenweg 16 in Horrem. Leitung Andreas Stefen und vier weitere Mitarbeiter. Entstehung 2006 übernahm die Diakonie den Abenteurspielplatz und baute die Jugendeinrichtung „Die Rübe“ aus. Besucher Regelmäßig verkehren in der „Rübe“ bis zu 50 Jugendliche am Tag.

Zur Unterstützung arbeitet „Die Rübe“ mit dem Verein „mittendrin“ zusammen, der inklusive Jugendarbeit vor allem in Köln vorantreibt. Erste Kontakte zu den Jugendlichen mit Behinderungen kamen über die Stadtranderholung und eben auf Hinweise von „mittendrin“. „Die Eltern kamen mit ihren Kindern zu uns – und inzwischen sind 14 Jugendliche mit Beeinträchtigungen regelmäßig bei uns.“ Anders als in Schulen muss in der Jugendeinrichtung kein Lernplan durchgepaukt und keine Note vergeben werden: „Hier geht es um soziale Kompetenzen und Beziehungsarbeit“, sagt Stefen, der überzeugt ist: „Die Unterschiedlichkeit der Besucher ist ein Gewinn für alle – wir lernen voneinander.“

Auch die Jugendlichen loben die „schöne Atmosphäre“ des Jugendzentrums, in dem zurzeit Weihnachtsurlaub herrscht: Ab 6. Januar 2020 ist „Die Rübe“ wieder geöffnet. Darauf freut sich auch Micha (17), der seit zwei Jahren in die „Rübe“ geht: „Hier habe ich immer gute Laune, es ist cool hier.“ Außerdem lerne er viel Neues kennen und kann sich für andere einsetzen. Cedric (18) freut sich über „das Miteinander“ mit den anderen, auch für Lena (16) ist es „super hier, mit anderen Jugendlichen abzuhängen“. Das gemeinsame Kochen schätzt sie ebenfalls sehr. „Sobald ich Zeit habe, bin ich in der Rübe“, sagt sie begeistert.