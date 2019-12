Phono- und Radiomuseum in Dormagen : Die Musik der Goldenen Zwanziger

Dormagen Vor hundert Jahren begann eine neue, aufregende musikalische Zeit. Aus den USA schwappten neue Musik, neue Tänze und ein verändertes Lebensgefühl nach Europa. Im Phono- und Radiomuseum bleibt die Zeit lebendig.

Programm Passend zu den Goldenen Zwanzigern finden im Phonomuseum Dormagen immer wieder Veranstaltungen statt, so auch am Sonntag, 1. März, mit Christian Christl - Piano Master-Class und Recital „New Orleans Piano“. Direkten Bezug zu den Ulk-Texten finden Besucher am Ostersonntag, 12. April, mit „Mein Papagei frisst keine harten Eier“ Osterlieder rund um Huhn - Hase - Ei, Beginn ist um 15.15 Uhr.

„Abseits der großen Klassiker und amerikanischen Importe hat sich der Schlager in den 20ern ganz schön gewandelt“, so Hess, der sich mit dem Phonomuseum für das Kulturgut Musik und Musikträger einsetzt und es bewahren will. So seien zum Beispiel zahlreiche Ulk-Texte gedichtet worden – inspiriert vom Dadaismus. „Wer hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt“ oder „Mein Papagei frisst keine harten Eier“ sowie „Du bist als Kind zu heiß gebadet worden“ sind hier amüsante Beispiele. „Ein Dienstmädchen in Berlin hatte einmal wirklich probiert, ob der Papagei ihrer Vorgesetzten keine harten Eier frisst. Das Tier ist daran gestorben – der Fall landete vor dem Arbeitsgericht“, schildert Volkmar Hess eine Anekdote.