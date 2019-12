Närrisches Dormagen : Seit 40 Jahren Karnevalsfreu(n)de in Rheinfeld

Rheinfeld Immer eine große Gruppe mit phantasievollen Kostümen: Die Rheinfelder Karnevalsfreunde sind mit viel Herzblut seit 1979 jeck.

Ihren 40. Geburtstag wollen die Rheinfelder Kanrevalsfreunde mit einer besonderen Karnevalsparty in der Kulle feiern. Am 8. Februar 2020 geht es ab 18 Uhr rund, erwartet werden die Karnevalisten der befreundeten KG „Ahl Dormagener Junge“, dazu Auftritte von Timo Schwarzendahl, der KG Kallendresser, die Dummerholics, Rhing Bloot und andere. DJ Alex legt anschließend Karnevalshits auf. Der Eintritt kostet 7 Euro. Einlass ist ab 17 Uhr. Bereits in diesem Jahr bot die Kulle die Kulisse für die Rheinfelder um Marita Massuthe und Michael Kolfenbach, die fröhlich durch den närrischen Abend führten, der mit einer tollen Party ausklang.

Das Motiv der Geselligkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die 40 Jahre der Rheinfelder Karnevalsfreunde, die kein eingetragener Verein sind, aber eine engagierte Führungsriege haben. „Das Geheimnis besteht eben darin, Menschen zueinander zu bringen, um in der Gemeinschaft Freude und Entspannung zu erleben“, so lautet das Fazit der Rheinfelder, die mit hochwertigen Kamelle den Zuschauern gern Freude schenken.

Bis die Rheinfelder 1979 bei „Frank“ in der damaligen Kultkneipe „Op d’r Eck“ beschlossen, beim Karnevalstreiben der kurz zuvor gegründeten „Ahl Dormagener Junge“ teilzunehmen, war es bei den Bewohnern beliebt, die närrischen Tage zu einem Kurzurlaub zu nutzen. Das änderte sich bald: Rosi Mux, Erich Glaser und ein „harter Kern verfügbarer Dorfgenossen“, so nennen es die Rheinfelder, hatten sich schnell zusammengefunden und die Organisation übernommen. Schon 1980 marschierte die erste Rheinfelder Gruppe mit fast 100 Mann und einem eigenen Motivwagen im Umzug mit. Das erste Motto „Der Rhing kütt us dem Bett“ mit den wandelnden Schlafmützen wirkt nach – auch der damalige Schlachtruf, der bis heute beibehalten wurde, ging in die Annalen ein: „Rhiefend hellwach – an Schloof nit jedaacht“, so heißt es immer wieder während der Session.