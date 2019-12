Der Nievenheimer schmiedet Pläne für einen Umzug nach Bayern : Detlef Spitzenberg geht nach 45 Jahren bei der evd in den Ruhestand

Dormagen Er ist eines der bekanntesten Gesichter der evd: Genau 45 Jahre, einen Monat und neun Tage war Detlef Spitzenberg bei der evd, der Energieversorgung Dormagen GmbH, beschäftigt. Der 63-Jährige verabschiedete sich Ende November in seine Rente.

„Meine Zeit als Monteur hat mir für die Beratung der Kunden sehr weitergeholfen. So hatte ich das nötige Hintergrundwissen und Verständnis für die Technik der Anlagen“, sagt er. Ende der 1990-er Jahre erhielt er für Solar-Beratungen den Umweltpreis der Stadt.Jetzt zieht Spitzenberg mit seiner Frau Karin, mit der er seit 44 Jahren glücklich verheiratet ist, nach Bayern in die Berge. „Ich habe die meiste Zeit in Nievenheim gewohnt – für die Rente aber wünsche ich mir etwas mehr Ruhe und Abgeschiedenheit in der Natur“, sagt er. Spitzenberg war bis 2017 mehr als 27 Jahre im Vorstand der Nievenheimer Schützenbruderschaft ehrenamtlich engagiert. „Der ehemalige Geschäftsführer der evd, Rudolf Esser, hat mal über mich gesagt: ‚Es gibt nur drei Dinge für Spitz: erstens seine Frau, zweitens seine Bruderschaft und drittens die evd‘ – damit hatte er Recht“, sagt Spitzenberg lachend.