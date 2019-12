Nachgefasst : Ehemalige Unfallkreuzung ist durch Umbau sicher geworden

Dormagen Am 30. August wurde die komplett umgebaute Kreuzung Provinzial-/Franz-Gerstner-Straße, wo die beiden Landstraßen L 280 und 380 aufeinandertreffen, wieder eröffnet.

Seit dieser Zeit hat sie ihren Schrecken und auch den inoffiziellen Titel als Unfall-Kreuzung Nummer eins im Rhein-Kreis Neuss verloren. In den vergangenen sechs Monaten registrierte die Polizei nach Angaben von Pressesprecherin Daniela Dässel „keinen meldepflichtigen Unfall“ in diesem Bereich. Nicht verzeichnet sind natürlich Unfälle mit kleineren Blechschäden, die die Beteiligten unter sich geregelt haben.

In den vergangenen Jahren hatte es an der Unfall-Kreuzung vor dem Umbau regelmäßig gekracht. Neben zu hoher Geschwindigkeit war offenbar auch die Tatsache verantwortlich, dass Autofahrer, die aus Richtung Nievenheim kommen, von Autofahrern, die von der Franz-Gerstner-Straße nach links Richtung Delhoven abbiegen wollen, zu spät gesehen werden. Alleine in der Zeit von Mitte 2014 bis Ende 2017 wurden von der Polizei 34 Unfälle registriert, bei denen 45 Menschen leicht und vier schwer verletzt wurden. Mitte Dezember wurde an der L 380 ein Tempoblitzer installiert – zwei Monate später war aufgrund der zahlreichen Verstöße die Miete eines Jahres in Höhe von 36.000 Euro schon hereingeholt.