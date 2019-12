Raumkonzept für Dormagen : Städtische Kunst präsentieren

Dormagen Ein Raum für die künftige Unterbringung soll bald gefunden werden.

Die unzureichende Bestandsübersicht über die städtischen Kunstwerke gehört bald der Vergangenheit an. Kunsthistorikerin Denise Trump hat im Auftrag der Stadt bis Mitte November bereits 2300 Kunstwerke gesichtet, entstaubt, inventarisiert und digital katalogisiert. Das sind rund 60 Prozent der Objekte, vor allem aus dem Lagerraum im Neuen Rathaus. Da diese aufwendige Arbeit ausgedehnt werden muss, wurde der befristete Arbeitsvertrag der Expertin um zehn Monate bis Ende 2020 verlängert. Der Kulturausschuss stimmte dieser Maßnahme einstimmig zu.

Der bisher erfasste Bestand bezieht sich auf wenige Arbeiten aus den Schulen und die hauptsächlich aus dem Nachlass Theo Blum bestehenden Kunstwerke im Rathaus-Lagerraum. Dort soll die Inventarisierung bis Mitte 2020 abgeschlossen sein. Anschließend beginnt die Begutachtung der Kunst in den Stadtgebäuden – Neues, Historisches und Technisches Rathaus sowie Kulturhaus – und im öffentlichen Raum.

Bei dieser gemeinsamen Ausarbeitung soll auch die Raumfrage thematisiert werden. Denn die CDU-Fraktion hatte einen Antrag für ein eigenes „Kunstarchiv“ eingebracht. „Die Verwaltung wird gebeten mittelfristig bei den anstehenden Neu- oder Ergänzungsbauten städtischer Gebäude wie Schulen etc. einen Raum in ausreichender Größe und entsprechender Ausstattung zur zukünftigen Unterbringung des städtischen Kunstarchivs vorzusehen“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber im Antrag. Wie Beigeordnete Gaspers im Kulturausschuss bestätigte, werde der Feuchtegehalt im 20 Quadratmeter großen Lager zwar regelmäßig überprüft, eine optimale und dauerhafte Lösung sei das dennoch nicht.