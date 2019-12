Schützen in Dormagen : BSV befragt alle Mitglieder zu Änderungswünschen

Dormagen Der Dormagener Festablauf könnte nicht vor 2021 geändert werden.

In den vergangenen Wochen haben alle 879 aktiven und fördernden Mitglieder des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Dormagen Post vom Vorstand erhalten. In dieser Mitgliederbefragung sollen sie Ideen nennen, wie sie den Ablauf des Dormagener Schützenfestes umgestalten wollen. Es soll moderner und interessanter werden, ohne die Traditionen zu vernachlässigen. In einer bewusst offen gehaltenen Befragung können sie Anregungen, Kritik und Wünsche zu den einzelnen fünf Tagen äußern. Einzige bereits formulierte Idee ist ein „Alle Kameraden Block“ für sonst zu kleine Züge. „Traditionell dürfen einige Punkte nicht entfallen, vielleicht aber an andere Stellen gesetzt werden“, heißt es in dem Mitgliederbrief. Bis 1. Februar 2020 sollen die Rückmeldungen vorliegen. Erste Antworten sind bereits angekommen.