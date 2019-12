Aktionen in Dormagen : 2020 kehren der City-Beach und der Streetfood-Markt zurück

Aktionen in Dormagen

Nicht nur Kinder wie Lena bei der Planschbecken-Aktion hatten viel Spaß beim City Beach. Auch 2020 gibt es den Stadtstrand in Dormagen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die Agentur von Marc Pesch gestaltet mit der SWD neun Tage Stadtstrand und von April bis Oktober den Feierabendmarkt „Dormagen köstlich“.

Jetzt kündigen die Organisatoren Marc Pesch und Dustin Thissen die Neuauflage des SWD-City-Beachs vom 10. bis 18. Juli 2020 an. „Es gibt diesmal gleich zwei großartige Wochenenden mit Musik, DJs und Live-Bands“, sagte Pesch. Dazu soll ein Schwerpunkt auf der Unterhaltung für die ganze Familie liegen. „Das konkrete Programm werden wir rechtzeitig gemeinsam und in enger Abstimmung mit der SWD bekannt geben“, erklärte Pesch.

Auch beim Streetfood-Feierabendmarkt „Dormagen köstlich“auf dem Rathausplatz sind Marc Pesch und Dustin Thissen die Veranstalter: Am 4. April fällt der Startschuss für ihren Streetfood-Markt, der bis Oktober alle drei Wochen auf dem Paul-Wierich-Platz vor dem Historischen Rathaus angeboten werden soll. Wie Pesch erklärt, holen sie gemeinsam mit der SWD jeweils bis zu zehn tolle Streetfood-Anbieter aus der gesamten Region nach Dormagen. „Wir wollen zu einem Treffpunkt werden, es gibt Musik, tolle Getränke, Möglichkeiten zum Verweilen“, glaubt Pesch, dass „davon sicherlich die gesamte Innenstadt profitiert“. Die Qualität der Streetfood-Anbieter soll deutlich gesteigert werden, nachdem 2019 bei einem Streetfood-Abend Kritik an zu geringer Auswahl laut wurde. Die neuen Veranstalter wollen „ein hochattraktives Angebot schaffen. Wir sind sicher, dass wir einen Streetfood-Feierabendmarkt im Herzen von Dormagen etablieren können“, sagt Organisator Thissen.

Aktionen am City-Beach in Dormagen

Aktionen am City-Beach in Dormagen : Ein Stadtstrand für die ganze Familie

Auch am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, bringt Pesch eine Großveranstaltung nach Dormagen: die sechste „Neue Kölsche Welle“ auf dem Schützenplatz mit der KG „Ahl Dormagener Junge“. Es singen „Brings“, „Kasalla“, „Druckluft“ und „Stadtrand“. Karten (19,90 Euro) gibt es in der VR Bank und dem TUI Reisebüro Güttler sowie im Onlineshop. Die dritte „Dormagener Musicalnacht“ lockt am 10. Juni 2020 wieder auf die Freilichtbühne Zons. Mehr als die Hälfte der 800 Karten sind verkauft. Karten (29,90 Euro) gibt es online auf tickets.marcpesch.de oder im TUI Reisebüro Güttler.