Geld für Klubs in Dormagen : Sportvereine sollen Mängel melden

Dormagen Der Sportverband Dormagen koordiniert das Förderprogramm des Landes, „Moderne Sportstätte 2020“, aus dem 864.000 Euro an heimische Vereine fließen, die auf eigenen Sportstätten aktiv sind.

Mit 864.485 Euro erhalten Sportvereine in Dormagen einen unerwarteten Geldsegen, der aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ der Landesregierung stammt. Das Besondere daran: Bei der Verteilung mischen nicht wie sonst üblich Stadt und Politik mit. Vielmehr kümmert sich die Dachorganisation der Vereine, der Sportverband Dormagen, um die Verteilung der Fördersumme und hält alle Fäden in der Hand. Der Vorstand hat dazu ein Konzept entwickelt und die Vereine angeschrieben.

Es gibt eine weitere Besonderheit: Bei vielen Vereinsvorständen hat die Ankündigung der Landesregierung in Düsseldorf die Hoffnung geweckt, auf diesem Weg an Gelder zu kommen, um die Anlage, auf der Sport getrieben wird, aufpolieren zu können. Das wird aber so nicht funktionieren, macht Sportverband-Vorsitzender Bernd Lewerenz deutlich. Denn, so erklärt er, die Gelder, insgesamt 300 Millionen Euro landesweit über einen Zeitraum von vier Jahren, sollen an Vereine fließen, die Eigentümer ihrer Sportanlage sind oder diese längerfristig gepachtet haben. Mit Blick auf Dormagen bedeutet dies, dass die ehemals von Bayer finanzierten Vereine wie Ruder-, Tennis- oder Kanu-Verein dafür in Frage kämen. Oder der Dormagener Reit- und Fahrverein mit seinem Gelände.