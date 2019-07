Feuerwehr Dormagen : Spatenstich für Erweiterungsbau der Feuerwehr in Nievenheim

Nievenheim Es kommt Bewegung in den lange erwarteten Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses des Löschzugs Nievenheim an der Saint-André-Straße. Mit dem symbolischen Spatenstich hat nun der Neubau der Fahrzeughalle begonnen.

Bei der offiziellen Baueröffnung in Nievenheim griffen neben Bürgermeister Erik Lierenfeld und Löschzugführer Patrick Frohn auch der Erste Beigeordnete Robert Krumbein, in dessen Dezernat die Feuerwehr fällt, Norbert Buchkremer, der stellvertretende Fachbereichsleiter Feuerwehr, Uwe Scheler, der technische Leiter Eigenbetrieb Dormagen und Architekt Jürgen Pennings zu den Spaten.

Insgesamt investiert die Stadt über den Eigenbetrieb Dormagen 4,8 Millionen Euro in den Jahren 2019 und 2020 für die Sanierung und Erweiterung der Gerätehäuser, dazu kommen 3,4 Millionen Euro für Fahrzeuge und andere Ausrüstung, die im städtischen Doppelhaushalt für den gleichen Zeitraum eingestellt sind. Die Investitionen freuen Feuerwehr-Chef Bernd Eckhardt sehr, wie er beim vorigen Ehrungsabend für die Feuerwehr Dormagen erklärte: „Ich bin sehr froh und dankbar, dass in Dormagen die Politik und die Stadtverwaltung die Notwendigkeit sehen, in die Feuerwehr zu investieren.“ Allerdings konnte er auch nicht verhehlen, dass es den Löschkräften mitunter nicht schnell genug mit der Umsetzung der Gerätehaus-Pläne geht. „Wir sehen natürlich auch die anderen nötigen Bauten, wie zum Beispiel Kindergärten, und dazu die momentane Bau-Hochkonjunktur, was zu Verzögerungen führt“, so Eckhardt Ende 2018. Jetzt konnte mit dem Erweiterungsbau in Nievenheim begonnen werden.