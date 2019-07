Nachhaltigkeitspreis Dormagen : Straberger Grünprojekt überzeugt Jury

Dormagen Für den Nachhaltigkeitspreis der Stadt Dormagen wurden elf Projekte eingereicht, vier erhielten einen Preis – und alle den verdienten Applaus. Das Ziel: Die (Um-)Welt ein Stück besser zu machen.

Wie Lierenfeld ausführte, zeige die gute Wettbewerbs-Resonanz, „dass die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz viele Menschen in Dormagen bewegen“. Organisatorin Anke Tobies-Gerstenberg vom Umweltteam zeigte sich vom Engagement der Teilnehmer begeistert, die „Ideen von der Ressourcenschonung über den Tier- und Artenschutz bis zur Sicherung der Lebensgrundlagen“ einbrachten.

„Gewinner unter lauter Gewinnern“ (1000 Euro) wurde die Initiative „Grün und Dorf in der Landschaft“, eingereicht von Ralf Krechel. Entstanden aus „Unser Dorf hat Zukunft“, fördert die „Grüngruppe“ in Straberg die Umwelt, fördert den lokalen Handel und unterstützt die gelebte Dorfgemeinschaft. Ein Beispiel ist die Schaffung eines blütenreichen Bauerngartens. „Wir haben nicht damit gerechnet, angesichts so vieler toller Projekte, einen Preis, schon gar nicht den ersten, zu erhalten“, sagte Krechel bei der Feierstunde im Historischen Rathaus.