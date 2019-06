Heiligenhaus : Land überweist 351.000 Euro für Sportstätten

(RP) Die Landesregierung hat den Förderaufruf für das Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ veröffentlicht. Sportvereinen, Stadt- und Gemeindesportverbänden, Kreis- und Stadtsportbünde und Sportverbänden stehen landesweit bis 2022 nunmehr insgesamt 300 Millionen Euro zur Verfügung.

Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Sträßer: „So eine hohe Förderung für den Sport hat es in Nordrhein-Westfalen bislang noch nicht gegeben. Für die Modernisierung und Sanierung ihrer Sportstätten stehen den Sportvereinen und -verbänden in Velbert insgesamt gut 1,1 Mio. Euro, in Wülfrath 300.000 Euro und in Heiligenhaus 351.000 Euro zur Verfügung.“ Ab sofort können Vereine und Verbände können auf ihre Stadt- und Kreissportbünde mit Projektvorschlägen zugehen. Diese können dann ab dem 1. Oktober 2019 priorisierte Vorschlagslisten beim Land einreichen. Sträßer: „Rot-Grün hatte die Investitionen in vereinseigene Sportstätten vernachlässigt. Die NRW-Koalition aus CDU und FDP setzt mit diesem Programm ein deutliches Zeichen zur Unterstützung der Sportvereine und -verbände.“ Mit den Fördergeldern sollen unter anderem nachhaltige Modernisierungen, Sanierungen sowie der Umbau oder Ersatzneubau von Sportstätten und Sportanlagen finanziert werden. Sträßer: „Nur wenn die Vereine ihre Sportstätten auf den neuesten Stand bringen können, sind sie auch in der Lage, ihre vielfältigen und wichtigen Aufgaben in unserer Gesellschaft noch besser wahrzunehmen.“