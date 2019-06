Sportstätten in Grevenbroich : Sportvereine sollen bei Förderprogramm mitmachen

Grevenbroich Die FDP weist auf das Engagement des BV Wevelinghoven für den neuen Kunstrasen auf der Anlage in der Gartenstadt hin.

Die Liberalen wollen bei Investitionen in Sportstätten die Vereine einbinden – auch nachdem die FDP-Fraktion im Rat mit dem Antrag gescheitert ist, beim Bau der Sportanlage für Neurath/Frimmersorf die betroffenen Fußballvereine an den Eigenanteilen der Stadt „angemessen“ zu beteiligen. Die FDP weist auf das Engagement des BV Wevelinghoven für den neuen Kunstrasen auf der Anlage in der Gartenstadt hin. Und sie befürchtet „Frustration in den Stadtteilen, weil sie ungleich behandelt werden“, sagt Fraktionschef Markus Schumacher. Bemerkenswert sei, dass CDU, SPD und UWG den FDP-Antrag abgelehnt hätten, „während Bürgermeister Klaus Krützen dafür votierte“.