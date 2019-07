Schulbau in Dormagen : Leibniz und Realschule begrüßen Neubaupläne der Groko

Dormagen Alois Moritz hat es nach eigenem Bekunden fast vom Hocker gehauen, als er von den Ideen der Großen Koalition las: CDU und SPD halten den Neubau von einer, vielleicht sogar von zwei neuen Schulen in Hackenbroich für möglich, um der Sanierungsproblematik Herr zu werden.

Der Handlungsbedarf an beiden Schulen ist erheblich. Von Brandschutztüren, die angeblich nicht richtig funktionieren, geht es neben weiteren Mängeln vor allem um den hohen Raumbedarf der Realschule, die schon drei Räume des angrenzenden Leibniz-Gymnasiums mitnutzen kann. Sein Kollege, Herbert Kremer, nennt Räume ohne Tageslicht, Fenster ohne die Möglichkeit, diese bei intensivem Sonnenlicht abzudunkeln oder ebenso fehlende Räume. Kremer sagt klar: „Irgendetwas muss passieren! Wenn nicht ÖPP, dann etwas anderes.“ Das Leibniz braucht, nicht zuletzt auch durch die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren, mehr Räume.“ Zudem entsprechen viele Fachräume nicht mehr dem Stand der heutigen Zeit, da muss einfach etwas passieren.“ Kremer sieht in der engen räumlichen Nähe von Realschule und Gymnasium Synergieeffekte, beispielsweise bei der gemeinsamen Nutzung von Sportanlagen oder bei einer (geplanten) Mensa. Aber: „Wir sind offen auch für andere Lösungen.“ Also auch für einen möglichen Umzug in ein neues Gebäude an anderer Stelle.