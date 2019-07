Bildung in Dormagen : Schüler informieren sich über Energie

Bildung in Dormagen

Mit Interesse verfolgten die Knechtstedener Gymnasiasten die Podiumsdiskussion an ihrer Schule, zu der vier Experten eingeladen worden waren. Foto: NGK

Knechtsteden Das Norbert-Gymnasium in Knechtsteden organisierte eine Podiumsdiskussion mit dem Schwerpunkt „Energieversorgung im Jahr 2040“, ein Thema, das die Schüler des NGK sehr interessiert.

Wie kann und soll die Energieversorgung in Deutschland im Jahr 2040 aussehen? Diese Frage beschäftigt nicht nur Experten, sondern auch die Schüler des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden (NGK). Darum lud die Schule vier Experten ein, die das Thema bei einer Podiumsdiskussion beleuchteten. „Wir wollten tatsächlich mal Entscheidungsträger fragen, die auch etwas verändern können“, erklärte Jochen Siller, Soziawissenschaft-Lehrer des Norbert-Gymnasiums. Alle Stufen würden sich mit dem Thema beschäftigen, in klassischen Fächern wie Politik und Erdkunde, aber auch in Physik oder Religion.