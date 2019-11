„Soziale Stadt“ : Bürgermeister Lierenfeld: „In Horrem bleibt viel zu tun“

Die Christoph-Rensing-Schule wird zum Lernort mit neuer Kita und Begegnungszentrum umgebaut – allerdings erst 2021. Foto: Tinter, Anja (ati)

Horrem Der Baustart für den Lernort Horrem verschiebt sich zwar auf 2021, trotzdem werden viele Projekte der „Sozialen Stadt Horrem“ umgesetzt, die den Stadtteil voranbringen sollen: Bahnhofs-Umbau, Sanierungen und Bürgerpark.

Dass Horrem „ein Stadtteil, der besonderer Aufmerksamkeit darf“, ist, stellte auch Bürgermeister Erik Lierenfeld bei der Bürgerversammlung zum Stadtentwicklungsprojekt „Soziale Stadt Horrem“ vor mehr als 100 Anwohnern im Bürgerhaus an der Knechtstedener Straße heraus: „Wir als Stadt haben in den vergangenen sieben Jahren viel Geld in den Stadtteil investiert, ebenso das Land, der Bund und auch die Privatwirtschaft.“ Allein Stadt, Land und Bund haben rund 16 Millionen Euro bereitgestellt. Dadurch soll Horrem aufgewertet werden. „Wir haben bereits viel geschafft, aber es ist noch viel zu tun“, betonte Lierenfeld: „Es geht nicht alles von heute auf morgen, aber wir packen es an – zum Wohle aller.“

Das Leuchtturmprojekt „Lernort Horrem“ mit neuer Kita und Begegnungszentrum an der Christoph-Rensing-Schule, das im Sommer 2020 beginnen sollte, wird sich massiv verzögern, wie die Stadt am 14. November mitteilte. So ist davon auszugehen, dass der für die Arbeiten nötige Umzug der Horremer Grundschulkinder in die alte Realschule am Südpark erst im Sommer 2021 erfolgen kann – bis dahin wird das Gebäude von der Sekundarschule genutzt, deren Umbau sich ebenfalls verzögert.

Tiefe Grube: Die Westseite des Bahnhofs wird umgestaltet. Dort entstehen eine neue Treppenanlage und ein Vorplatz. Foto: Stadt Dormagen

Info Treppe und Vorplatz an der Bahnhof-Westseite Bahnhof-Baustart 26. August. Fußgängertunnel Einseitige Sperrung seit 7. Oktober. Vollsperrung Ab April 2020. Einrichtung einer Sackgasse für Anwohner aus Fahrtrichtung Shinto. Pflaster Über 30.000 Pflastersteine: Acht Lastzüge à 18 Meter. Treppen 300 Meter Treppenstufen. Bauende September 2020.

Davon abgesehen, laufen die Projekte von „Soziale Stadt Horrem“ gut weiter. Bereits abgeschlossen wurden seit dem Start 2013 der Dorfanger, die Ost-West-Promenade und der nördliche Quartierseingang mit dem Kreisverkehr an der Weilerstraße. „Der Kreisverkehr wird im Frühjahr 2020 bepflanzt, und in die Mitte kommt noch die von der Baugenossenschaft gesstiftete Skulptur mit unserem Motto ,Horrem – gemeinsam besser’“, erläuterte der städtische Projektkoordinator Detlev Falke. Er wies auch darauf hin, dass die Arbeiten an der Neugestaltung des westlichen Bahnhofvorplatzes mit hellem Eingang zum Fußgängertunnel in vollem Gange sind. Im September 2020 sollen sie abgeschlossen sein.