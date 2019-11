Mehrere Vorfälle in Dormagen : Schlägereien unter Jugendbanden – Polizei meldet Ermittlungserfolg

Dormagen Bereits vor Monaten waren Hinweise auf sich prügelnde Jugendliche bei der Polizei eingegangen, zum Beispiel in Zons und an anderen Orten im Umfeld der Schützenfeste.

Jetzt können die Ordnungshüter einen Erfolg gegen sich schlagende Jugendgruppen vermelden: Am Dienstagmorgen durchsuchte die Kriminalpolizei mehrere Wohnungen in Dormagen und stellte Beweismaterial sicher. „Hintergrund der Maßnahmen sind Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen“, wie die Polizei mitteilt. Dabei geht es um gefährliche Körperverletzung, wegen der die Dormagener Kriminalpolizei umfangreich weiter ermittelt.

Wie die Polizei vermutet, handelte es sich dabei möglicherweise um einen „Racheakt“. Denn bereits am Samstagabend, 16. November, war sie zu einer Auseinandersetzung nach Nievenheim gerufen worden. Dort hatten offensichtlich mehrere Jugendliche eine andere Gruppe auf dem Gelände der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule an der Marie-Schlei-Straße angegriffen. „Durch diesen Angriff hatten fünf Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter von 16 bis 19 Jahren Verletzungen erlitten, die zum Teil in Krankenhäusern behandelt werden mussten“, gab die Polizei am Dienstag bekannt.