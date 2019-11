Dormagen : Mit neuem Reinigungsgerät wird der Bahnhof sauberer

Dormagen Die TBD haben ein neues mobiles Hochdruckreinigungsgerät von der Stadt Dormagen erhalten.

Ein weiterer Baustein der städtischen Offensive für mehr Sauberkeit am Bahnhof: Die Stadt hat einen mobilen Hochdruckreiniger für die Entfernung von Graffiti, Verschmutzung und Urin an. „Jetzt wird dem Schmutz noch energischer der Kampf angesagt“, lautet die Mitteilung aus dem Rathaus: Die Technischen Betriebe Dormagen verfügen nun über einen mobilen Hochdruckreiniger. Das Gerät ist in der Lage, mit bis zu 100 Grad Celsius heißem Wasser und mit bis zu 500 Bar Wasserdruck auch extreme Verschmutzungen zu beseitigen. Auf den Einsatz von chemischen Hilfsmitteln wird dabei verzichtet, die Reinigung erfolgt ausschließlich mit Wasser.

Der erste Einsatz des Geräts am Donnerstag, 21. November, am Bahnhof Dormagen war bereits erfolgreich, wie die Stadt mitteilt. „Es wurde der Bereich des Fahrstuhls an der Unterführung Zonser Straße von Verschmutzung und Urin befreit.“ Neben der Reinigung diverser Schmutzecken am Bahnhof und im Bahnhofsumfeld soll das Gerät auch für Graffiti-Entfernung sowie Reinigung von beispielsweise Bänken, Pollern und Verkehrszeichen eingesetzt werden.