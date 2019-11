Veranstaltung in Dormagen : „Sounds like a Trio“ bietet facettenreiches Jazz-Konzert

Dormagen Das Trio spielte erstmals vor Dormagener Publikum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carolin Eckel

Ob ruhig und entspannend oder temperamentvoll mit südamerikanischen Flair – das deutsch-niederländische Trio „Sounds like a Trio“ bewies seinem Publikum in einem zweistündigen Konzert, wie facettenreich der Jazz sein kann. In ihrem neuen Programm „Brubeck, Mulligan and Beyond“ ließen sie nicht nur die Stücke der weltberühmten amerikanischen Jazzmusiker Dave Brubeck und Gerry Mulligan zum Leben erwachen, sondern stießen ebenfalls mit Eigenkompositionen auf große Begeisterung beim Publikum. Mit knapp 30 Gästen war das Konzert in der Zonser Nordhalle, hinter dem Kreismuseum, nicht ausverkauft, Applaus gab es aber dennoch nicht zu knapp.

Der Abend war eine gute Mischung aus Musik und Information: In ihrem kommentierten Konzert erzählte das Trio, bestehend aus Arjen van El, Michael Kotzian und Konstantin Wienstroer, zwischen den Stücken über das Leben der Jazz-Ikonen Mulligan und Brubeck. Schnell gelang ihnen, ihre Gäste mit auf eine Reise in die Welt der bekannten Jazzkünstler zu nehmen. Sie spielten unter anderem den „West Side Story“-Titel „I Feel Pretty“ in der Jazz-Version oder „It’s a Raggy Walz“ in dem ungewöhnlichen Dreivierteltakt nach Brubeck. Beim langsameren Swingstück „All my Love“ griff Kontrabassist Wienstroer zum Bogen und zeigte die gefühlvolle Seite des Instruments.

Besonders punkten konnte Pianist Kotzian mit seinen aus besonderem Anlass eigenkomponierten Stücken: „Wenn ich nach einem bekannten Lied von Brubeck frage, verbinden die Meisten irrtümlicherweise immer ‚Take Five’ mit ihm“, erzählt er auf der Bühne. „Da musste ich was machen und habe ein Lied geschrieben mit manchen Elementen aus dem Stück“. Auch seine anderen Kompositionen, eine moderne Mischung aus Blues und südamerikanischem Flair, waren für viele Gäste ein Highlight.