Markt in Dormagen : Der Nikolausmarkt in Zons findet erstmals in der Burg statt

Zons Weihnachtsbeleuchtung überspannt die Straßen, die Fenster sind erleuchtet, am Schloßplatz und an den Eingängen zur Altstadt stehen festlich ausgeschmückte Tannenbäume: Alles ist vorbereitet für die Adventszeit in Zons.

Ein Höhepunkt wird der SWD-Nikolausmarkt sein. Am Samstag, 7. Dezember, ist der Markt erstmals auf den Höfen der Burg Friedestrom von 13 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 19 Uhr.

Während der zweitägigen Veranstaltung werden an über 20 Ständen individuelle Geschenkideen angeboten – von handgemachten Seifen über Schmuck, Filz und Strick, bis hin zu Gin, Likör, Marmeladen, Kräutern, Tee und Pestos. Grillspezialitäten, Reibekuchen, Glühwein und Met runden das Sortiment ab.

„Wir freuen uns auf Besucher von fern und nah, denn neben den auswärtigen Gästen möchten wir mit dem Nikolausmarkt gerade den Zonsern selbst ein schönes Erlebnis in der Weihnachtszeit bieten“, sagt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt. Im Rahmenprogramm wirken viele örtliche Akteure mit: Die Kultur- und Heimatfreunde Zons inszenieren die Geburtsgeschichte, der Eselpark Zons präsentiert seine Langohren an einem Infostand und die Zonser Garnision erteilt Lektionen im Bogenschießen und beaufsichtigt das Lagerfeuer, an dem die Kinder Stockbrot backen.

Überdies wird die „Lebende Krippe“ erneut ein Besuchermagnet und Garant für besinnliche Momente. Wieder geöffnet ist zudem der Zonser Häuseradventskalender: „Quer über die Altstadt verteilt gibt es bis Heiligabend 24 liebevoll dekorierte Weihnachtsfenster zu entdecken“, verspricht Marktleiterin Ute Godyla. Wer auf „Türchensuche“ gehen will, kann sich am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr einem geführten Rundgang zu jenen Adventsfenstern, die dann bereits hergerichtet sind, anschließen. Die Tour ist kostenlos und startet an der Tourist-Info, Schloßstraße 2-4. Am Sonntagabend, 8. Dezember, gibt es obendrein ein musikalisches Angebot auf dem Nikolausmarkt.

(NGZ)