Weihnachts-Tournee : Dormagener Harfenistin tritt mit den Höhnern auf

Hackenbroich Die Hackenbroicherin Paula Naumann (21) spielt seit 16 Jahren Harfe. Jetzt begleitet sie die Kölner Band Höhner auf deren Weihnachts-Tour durch 23 Städte. Welches Stück sie für ihren Solo-Auftritt wählt, verrät sie noch nicht.

An einem sonnigen Tag im Oktober klingelt das Telefon bei Naumanns in Hackenbroich: „Henning Krautmacher von den Höhnern hier, guten Tag.“ Der Beginn des bisher größten Abenteuers für Paula Naumann, 21 Jahre jung und Harfenistin. Sie wird die Kölner Kultband auf ihrer Weihnachtstour begleiten.

Am Mittwochabend ist Premiere in Mönchengladbach, 22 weitere Auftritte zwischen Neuss und Bergheim, Trier und Siegen werden mit den Höhnern folgen. „So eine Erfahrung kriege ich nie wieder“, sagt Naumann, die bei allem Respekt vor den zwischen 800 und 1200 Zuschauern fassenden Hallen ziemlich gelassen wirkt. Die Vorfreude überwiegt – Vorfreude darauf, ihr „wunderschönes Instrument mit seinem warmen Klang“ vor großem Publikum spielen zu dürfen.

Naumann und die Harfe, sie sind ein Team seit 16 Jahren und miteinander gewachsen. Die erste Harfe war selbstgeschnitzt und mit Einhorn verziert. Passend für eine Fünfjährige, die sich in der musikalischen Früherziehung in das außergewöhnliche Saiteninstrument verguckt hatte. Heute steht eine Konzertharfe mit 47 Saiten im Wohnzimmer der Familie.

Die 21-Jährige scheint einen guten Draht nach innen zu haben. Sie kennt sich und wählt offenbar intuitiv, was ihren Neigungen entspricht – musikalisch und auch im Beruf. Seit zwei Monaten hat Naumann den Bachelor in Betriebswirtschaftslehre in der Tasche und arbeitet jetzt als Prüfungsassistentin bei Ernst & Young in Düsseldorf. Wenn die Leibniz-Abiturientin sagt: „Ich wusste, was ich werden wollte, und brauchte kein freies Jahr, um mich zu finden“, klingt das ganz selbstverständlich. Nächstes Ziel: Ein vom Arbeitgeber unterstütztes Masterstudium und der Abschluss als Wirtschaftsprüferin. Musik ist Paula Naumanns Hobby, „sie hilft mir beim runterkommen“. Ein Studium der Musikwissenschaften aber kam nie in Frage.