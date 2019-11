„Kunterbunt TV“ aus Dormagen-Hackenbroich : Kinder werden zu Filmemachern

Im Kurzkrimi der 15. Ausgabe von Kunterbunt-TV müssen sich Erwachsene vor dem „Kindergericht“ für ihre Missetaten verantworten: Frau Bigmäc gibt ihrer Tochter nur ungesundes Essen, Frau Finstergram ist nur mit ihrem Handy beschäftigt und Herr Cheyenne fährt ein protziges Auto. Screenshots (4): Evangelisches Sozialwerk. Foto: Evangelisches Sozialwerk Dormagen

Hackenbroich „Kunterbunt-TV“ heißt das Youtube-Format des Evangelischen Jugendzentrums Hackenbroich, in dem Kinder das Schauspielern und Regieführen lernen. Das neuste Video thematisiert Kinderrechte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie Lichtner

Kinder werden immer dicker, weil sie sich ungesund ernähren und zu wenig bewegen. Autos werden auch immer größer und sind so eine Gefahr für Kinder und Umwelt. Aber was kann der Nachwuchs dagegen unternehmen? Mit dieser Frage setzten sich sieben Kinder des Horts „Villa Kunterbunt“ in ihrem neuen Kurzkrimi „Das Kindergericht“ auseinander. „Nicht nur in New York bei den Vereinigten Nationen wird der 30. Jahrestag der Einführung der UN-Kinderrechte gefeiert“, sagt Sozialpädagoge Lutz Debus anlässlich der fünfzehnten Ausgabe von Kunterbunt-TV.

Auf ihrem YouTube-Nachrichtenkanal veröffentlichen die jungen Filmemacher seit Anfang 2018 Videos zu Themen wie dem Jugendtag, dem Landtag NRW oder der Geschwindigkeitskontrollen des Ordnungsamtes der Stadt Dormagen. Kunterbunt-TV ist eine Koproduktion vom Familienzentrum am Chorbusch mit dem Evangelischen Jugendzentrum Hackenbroich, beide in der Trägerschaft des Evangelischen Sozialwerks Dormagen. Das Projekt wird unterstützt mit Mitteln der Deutschen-Telekom-Stiftung und des Familienministeriums NRW.

Übergewicht bei Kindern ist mitunter Thema des neuen Kurzkrimis von Kunterbunt-TV. Foto: Evangelisches Sozialwerk Dormagen

Info Übereinkommen über die Rechte des Kindes Verabschiedet wurde die Kinderrechtskonvention am 20. November 1989 von der Generalversammlung der UN. Weltweite Standards zum Schutz der Kinder legt die Konvention in 54 Artikeln fest.

Aufgrund von wechselnden Interessen oder auch einfach, weil die Kinder den Hort nicht mehr besuchen, hat sich die Gruppe im Projektverlauf verändert. „Aber drei Kinder aus den Anfangsphasen sind immer noch dabei“, informiert Sozialpädagogin Martina Warnatsch. Die Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren besuchen entweder die Grundschule in Hackenbroich oder die Schule am Chorbusch. Mindestens einmal die Woche findet ein Treffen statt, bei dem an den Kurzfilmen gearbeitet wird. „Natürlich kann es an gewissen Punkten der Produktion vorkommen, dass das nicht reicht. Dann wird auch mal zwischendurch 30 Minuten lang etwas vertont“, sagt Warnatsch.