Leseförderung in Dormagen Stadt-Lesefee gibt Buchtipps für die festlichen Tage

Besonders in der Adventszeit ist die Stadtlesefee Maria Krücken ganz in ihrem Element. Die Zeit mit den kurzen Tagen eignet sich hervorragend, um Kindern etwas vorzulesen, wie sie sagt. „Das kann man zu so einem schönen Ritual machen, abends, in eine Decke gekuschelt“, meint sie. „Dann können die Kinder prima schlafen und die Eltern haben sich auch entspannt.“ Das gelte natürlich nicht nur im Winter, betont sie.