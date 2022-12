Datenschutz in Dormagen SPD diskutierte über Schutz der Bürger in Krisenfällen

Die Fraktion hatte jetzt Vertreter der Stadtverwaltung zu einem Austausch eingelden, an dem auch die stellvertretende Vorsitzenden des Bundesverbandes für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI), Hans-Walter Borries und Wirtschaftsinformatiker Martin Wundram, teilnahmen. Zwar liegt die Zuständigkeit bezüglich des Katastrophenschutzes beim Rhein-Kreis-Neuss, doch lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Stadtverwaltung im Vergleich zu vielen anderen Kommunen, aber auch Unternehmen, besser aufgestellt ist und sich auf dem richtigen Weg befindet. So besteht bereits ein sich ständig in der Weiterentwicklung befindliches vorausschauendes Krisenmanagement. Die Cyber-Sicherheit der Stadtverwaltung werde regelmäßig auf den Prüfstand gestellt und getestet, so dass die Daten der Stadt und somit auch der Bürger gut gesichert sind.