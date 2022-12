Nach Einbruch und Geschenke-Diebstahl Wie ein Bonner Polizist Kita-Kindern den Nikolaustag rettet

An ein vergleichbares Verbrechen erinnert sich Andreas Sommer nicht. Er hat als Polizist schon viel erlebt, häufig mit Einbrüchen zu tun gehabt, allein 15 Jahre seiner Karriere hat er sich mit Straßen- und Jugendkriminalität befasst. Aber über das, was sich am Wochenende in der Kita am Brüser Berg zugetragen hat, sagt er: „Das hat mich ziemlich geärgert und traurig gemacht.“