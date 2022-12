Weihnachten im Doppeldorf Benefiz-Weihnachtsmarkt in Nievenheim und Ückerath

Viele verschiedene Attraktionen warten dabei auf die Besucherinnen und Besucher so können die Kinder am Samstag, 10. Dezember, ab 16 Uhr zunächst gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken oder einen Brief an das Christkind schreiben. Um 17 Uhr wird der Chor „Feel Harmony“ aus Nievenheim auf dem Platz auftreten. Das Highlight am Samstagabend ist die Lichterfahrt der Treckerfreunde durch Nievenheim und Ückerath. Die Fahrt endet am Dorfplatz.