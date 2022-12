Weihnachten in Remscheid Geschenkaktion mit ganz viel Freude

In Remscheid gibt es rund 750 Menschen, die zur Unterstützung regelmäßig Lebensmittel von der Tafel erhalten: Männer, Frauen, Kinder, Alleinstehende, Familien. Ihnen allen geht es finanziell nicht gut, manchen so schlecht, dass mitunter kein Geld für Weihnachtsgeschenke da ist. Zoe, Maja und Samira wollen das keinesfalls hinnehmen und organisieren auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Päckchen für Tafelkunden“. „Die Aktion bei uns am Leibniz-Gymnasium gibt es seit 2017, wir drei organisieren das jetzt zum dritten Mal und es macht unglaublich viel Freude“, erklärt die 17-jährige Zoe. „Unterstützt werden wir aber auch von einigen Neuntklässlern.“