So sieht die Lösung aus Zonser Schützen lassen Altstadt über Weihnachten doch leuchten

Grundsätzlich war mit Blick auf steigende Stromkosten sowie drohende Energieengpässe beschlossen worden, auf Weihnachtsbeleuchtung in der Zonser Altstadt und am Historischen Rathaus in Dormagen zu verzichten. Jetzt gibt es für Zons eine kleine Lösung: Vom 21. Dezember bis zum 6. Januar wird die Altstadt leuchten.