Schwache Bilanz in Dormagen : Wetter sorgte für weniger Andrang in Schwimmbädern

Im Unterschied zur Römertherme war das „Sammys“ im Sommer recht gut besucht. Foto: Carina Wernig

Dormagen Sommer, Sonne, Sonnenschein - Eigentlich sind die Sommerferien prädestiniert, um sie im Freibad zu verbringen. Doch dieser Sommer war wechselhaft und kühl.

Sommer, Sonne, Sonnenschein - Eigentlich sind die Sommerferien prädestiniert, um sie im Freibad zu verbringen. Doch dieser Sommer war wechselhaft und kühl. „Die Ferien waren äußerst mau“, zieht Frank Kaldenpoth, Betriebsleiter der Dormagener Römertherme, sein Resümee aus den letzten sechs Wochen. „Das hatten wir uns doch anders erhofft und vorgestellt.“ Es gibt aber auch Positives zu berichten: „Die tolle Aktion der Stadt in Kooperation mit dem TSV, dass Kinder und Jugendliche mittwochs und freitags kostenlosen Eintritt in die Römertherme bekamen, ist sehr gut angenommen worden“, berichtet er. An diesen Tagen sei das Bad gut besucht gewesen.

Am letzten Wochenende war es zum Ende der Ferien dann noch einmal voll in der Therme. „So hätten wir uns das in den letzten Wochen täglich gewünscht“, so Kaldenpoth. Zwar seien die Stammschwimmer, die morgens regelmäßig ihre Bahnen ziehen, auch weiterhin gekommen, aber das typische Freibaderlebnis mit Pommes und Eis auf der Liegewiese habe es nicht gegeben. „Unsere Wiese ist noch grün, normalerweise ist sie um die Zeit braun“, erzählt Kaldenpoth.