Sport in Dormagen : Vereine können Sporthallen auch in den Ferien nutzen

Dormagen Nach guten Erfahrungen in diesen Sommer- und Herbstferien sollen die Sportanlagen und Sporthallen in Dormagen künftig ganzjährig nutzbar sein – mit einer Ausnahme.

Um den Vereinen entgegen zu kommen, konnten in diesem Jahr sowohl in den Sommer- als auch in den Herbstferien die Sportanlagen/Sporthallen genutzt werden. Das soll auch so bleiben.