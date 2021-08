2. Handball-Bundesliga : Dormagener wähnen sich auf gutem Weg

Nach der Testspielniederlage gegen den TSV Hannover-Burgdorf bedankt sich das Dormagener Team bei den Fans. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Gegen den Erstligisten TSV Hannover-Burgdorf setzte es für die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen eine weitere Testspielniederlage. Doch davon lassen sie sich nicht beirren, die starken Gegner sind bewusst gewählt.

Als in der Schlussphase der aus unterschiedlichen Fernsehformaten bekannte Gastspieler Gary Hines von Trainer Dusko Bilanovic als Linksaußen auf die Platte geschickt wurde, bekamen die 150 zahlenden Zuschauer im TSV-Bayer-Sportcenter doch noch ein bisschen etwas aus der Kategorie Show geboten. Schließlich verfügt der 37-jährige, in Solingen wohnhafte US-Amerikaner über eine fast schon legendäre Sprungkraft, die er am Sonntag beim Testspiel der Dormagener Zweitliga-Handballer gegen den Erstligisten TSV Hannover-Burgdorf auch demonstrierte. Die 26:30 (12:15)-Niederlage des TSV mit einem Tor noch knapper zu gestalten, dazu reichte es für ihn aber nicht.

Ansonsten stand die rund einen Monat vor dem ersten Punktspiel beim ASV Hamm-Westfalen als offizielle Saisoneröffnung titulierte Veranstaltung unter dem Motto „Handball pur“. Nicht einmal die neuen Trikots bekamen die Fans zu sehen, so dass auch die beiden einzigen externen Zugänge auf diesem Weg nur schwer zu identifizieren waren. Der polnische Rückraumspieler Patryck „Bracek“ Biernacki trug das alte Leibchen mit der Nummer 13 von Carlos Iliopoulos, der erste kürzlich für Linksaußen unter Vertrag genommen Jaka Zurga aus Slowenien lief mit Benjamin Richters Nummer 10 auf. Aber auch wenn die Zuschauer in Zeiten von Corona kein Rahmenprogramm geboten bekamen, so war immerhin das Geschehen auf dem Feld überaus kurzweilig.

Info Lemgo ist am Mittwoch im Sportcenter zu Gast Testspiel Schon am Mittwoch (18.30 Uhr) steht für Dormagen der nächste Test an. Zu Gast ist der TBV Lemgo-Lippe, es geht also gegen einen weiteren Erstligisten. Trainer der Gäste ist Florian Kehrmann, der bei der HG Kaarst-Büttgen das Handballspielen lernte und 2007 mit Deutschland Weltmeister wurde. Tickets Eintrittskarten für das Match gegen den aktuellen Pokalsieger Lemgo gibt es online über die Homepage der TSV-Handballer (Menü Tickets). Die Hälfte des Erlöses kommt wiederum Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute.

Wobei das auch damit zusammenhing, dass beide Mannschaften gemäß dem Stand der Saisonvorbereitung noch ziemlich viele Fehler produzierten und es deswegen teils ziemlich schnell hin und her ging. Dass die Mehrzahl an Fehlern aufseiten der Dormagener passierte, führte TSV-Coach Dusko Bilanovic auf den Klassenunterschied zurück: „Darum spielen die in der Ersten und wir in der Zweiten Liga. In entscheidenden Momenten lebte Burgdorf von seiner Erfahrung. Allein neun technische Fehler in der ersten Hälfte sind zu viel.“ Dennoch war Bilanovic alles in allem zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe. Nach dem Trainingslager in der Sportschule Hennef habe die Mannschaft im Vergleich zur Niederlage gegen den Erstligisten HSG Wetzlat (27:34) wieder einen Schritt nach vorne gemacht.

Nachdem sich gegen Wetzlar der Halblinke Alexander Senden schwer an der linken Schulter verletzt hatte, musste Bilanovic erstmals experimentieren, wie er diesen langfritigen Ausfall (acht bis zwölf Wochen) kompensieren kann. So musste der eigentlich als Entlastung für Mittelmann Ian Hüter geholte Patryck Biernacki auch verstärkt auf Halblinks aushelfen. Während der Pole in der Abwehr schon gut steht, fehlt ihm in der Offensive teils noch die Bindung. Letztlich gelangen ihm aber zwei Treffer, während der Slowene Jaka Zurga gänzlich leer ausging und noch nicht zeigen konnte, warum der TSV ihn angesichts des ungewissen Heilungsverlaufs bei Joshua Reuland (Kreuzband-OP) verpflichtet hat. In der Schlussphase hätte er die Partie noch mal spannend machen können, doch nach seiner Einwechslung beim Stand von 22:24 scheiterte er zweimal an Keeper Domenico Ebner, ein weiterer Versuch landete an der Latte.