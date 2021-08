Nach einem Jahr Pause : Wieder Spiel und Spaß beim Kinderfest in der Zonser Heide

Wieder Spiel und Spaß beim Kinderfest in der Zonser Heide

Am Sonntag war der Heidespielplatz beim Fest der KGs gut gefüllt mit fröhlichen Kindern und Eltern. Foto: KG Rot-Weiß Stürzelberg

Zons/Stürzelberg Der Spielplatz in der Zonser Heide ist bei Kindern im gesamten Stadtgebiet ausgesprochen beliebt. Am vergangenen Sonntag war er noch besser besucht als sonst.

Nach einem Jahr Corona-bedingter Zwangspause konnte dort wieder das beliebte Kinderfest der beiden Karnevalsgesellschaften aus Zons und Stürzelberg stattfinden. Von 11 bis 15 Uhr waren Eltern mit ihren Kindern von der KG Rot-Weiß Feste Zons und der KG Rot-Weiß Stürzelberg eingeladen, an den verschiedenen Aktivitäten auf dem Gelände des Spielplatzes teilzunehmen.

„Es war gut besucht“, sagt Wiljo Wimmer, Vorsitzender der Zonser Karnevalisten. „Es war tolles Wetter, alles passte und den Teilnehmern hat es großen Spaß gemacht.“ Das kann Dirk Rosellen von der KG in Stürzelberg nur bestätigen: „Die Resonanz war sehr gut, viele Kinder waren mit ihren Eltern da und alle sahen glücklich und zufrieden aus“, sagt er. „Das Wetter war ideal, nicht zu heiß, sondern angenehm warm.“ Die Kinder konnten zusätzlich zu dem ohnehin vorhandenen Angebot auf dem Platz an verschiedenen Spielständen und Wurfbuden mitmachen, wo sie auch Kleinigkeiten gewinnen konnten. Auch einen Luftballonwettbewerb gab es. Für Essen und Getränke hatten die Vereinsverantwortlichen gesorgt.

Schon zum dritten Mal haben die Vereine das Kinderfest gemeinsam auf die Beine gestellt. „Das passt sehr gut, denn der Spielplatz ist ja genau auf der Grenze zwischen Zons und Stürzelberg“, so Wiljo Wimmer. „Und wir können die Arbeit aufteilen.“ Die Zusammenarbeit laufe gut, wie Dirk Rosellen erzählt. „Das klappt wunderbar“, meint er. „Man neckt sich ja gerne untereinander zwischen Zons und Stürzelberg, aber das ist alles nur Spaß“, versichert er. Die Sitzungspräsidenten beider Vereine seien auch schon gegenseitig bei Veranstaltungen für den anderen eingesprungen. „Das sagt doch schon alles“, sagt Rosellen.

Beide Vereine sind froh, dass das Fest in diesem Jahr wieder gefeiert werden konnte. „Es war voll, aber jeder konnte seinen Platz finden“, sagt Dirk Rosellen. Auf einige Aktionen wie das Kinderschminken wurde aus Sicherheitsgründen in diesem Jahr wegen Corona verzichtet, aber es habe genügend andere Spielmöglichkeiten für die Kinder gegeben, sodass am Ende alle fröhlich nach Hause gehen konnten.