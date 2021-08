Engagement für Dormagen : Stadt schreibt den Heimatpreis 2021 aus

Dormagen Die Stadt Dormagen wird im Herbst erneut den Heimatpreis vergeben. Bis zum 30. September können Interessierte noch Projekte einreichen. Wie sie sich bewerben können?

Die Stadt wird im Herbst erneut den Heimatpreis vergeben. Bis zum 30. September können noch Projekte eingereicht werden. Gesucht sind ehrenamtliche Aktionen und Beiträge, die den heimatlichen Bezug in Dormagen und die Verbindung der Menschen mit ihrer Stadt und den Ortsteilen stärken. Bei der dritten Auflage des Wettbewerbs werden 5000 Euro in drei Preisabstufungen (2500, 1500 und 1000 Euro) ausgelobt, die vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert werden. Zudem sponsert die energieversorgung dormagen 800 Euro für den Jugendpreis.

„Mit dem Heimatpreis wollen wir das große und vielfältige Engagement in Dormagen würdigen und weitere Projekte unterstützen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld . „Heimatliebe wird in Dormagen großgeschrieben. Das ist deutlich spürbar.“

Nun ist die Stadt Dormagen erneut auf der Suche nach ehrenamtlichen Projekten und Aktionen im Bereich der Heimatförderung im Stadtgebiet, die dem Erhalt des geschichtlichen und kulturellen Erbes sowie dessen Darstellung und Sichtbarmachung; zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Orte und Plätze mit besonderer identitätsstiftender Bedeutung; zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes in Verbindung mit dem Heimatort oder zur Erinnerung an die heimatsportliche Entwicklung; zur Begeisterung von Jugendlichen für lokale Besonderheiten dienen. Projekte, die bereits 2019 oder 2020 gemeldet wurden, können in diesem Jahr nicht berücksichtigt werden.