Dormagener Buchhändler empfehlen : Es muss nicht immer Süßes in die Schultüte

Dormagen Wenn man Erstklässlern zur Einschulung eine Freude machen möchte, eignet sich Lesestoff hervorragend. Zwei Dormagener Buchhändler geben Tipps.

Am Donnerstag geht für die Erstklässler im Stadtgebiet der Ernst des Lebens los. Wer noch ein Geschenkt sucht, dem sei gesagt: Es muss nicht immer Süßes sein. Zwei Buchändler geben Tipps für junge Leser:

Jorgos Flambouraris empfiehlt zwei Kinderbücher für junge Leser. Foto: Flambouraris

Jorgos Flambouraris, Inhaber der City-Buchhandlung empfiehlt eine Vorlesegeschichte zum Thema Straßenverkehr: Der Ernst des Lebens: Den Schulweg gehen wir gemeinsam von Sabine Jörg (Thienemann-Esslinger Verlag). „Zebrastreifen, Ampel und Co - wie wichtig es ist, im Straßenverkehr gut aufzupassen und was die Verkehrsschilder bedeuten, wissen Ernst und Annette genau. Die beiden sind seit dem ersten Schultag beste Freunde und gehen den Schulweg am liebsten gemeinsam. Eines Tages passiert trotzdem fast etwas Schlimmes. Danach schreibt die Annette dem Ernst die Regeln lieber noch mal extra dick hinter die Ohren. Mit Filzstift!“

Als Alternative empfiehlt der Buchhändler „Wir sind erste Klasse! Ein ABC zum Schulanfang“ von Daniela Kulot (Thienmann-Esslinger Verlag). „Es ist der perfekte Begleiter für Erstklässler und ihre Eltern: Das ABC zum Schulanfang“, so Flambouraris. Es geht um 26 Kinder - und alle sind ganz unterschiedlich. Nur eines haben sie gemeinsam: Sie sind aufgeregt, denn heute fängt endlich die Schule an! Humorvoll und warmherzig begleitet Daniela Kulot die kleinen ABC-Schützen durch diesen besonderen Tag, meint Flambouraris.

Betti Müller, Mitarbeiterin der Mayerschen Buchhandlung in Dormagen hat auch Tipps für Erstleser: „Tilda Apfelkern. Freundschaftsgeschichten.“ von Andreas H. Schmachtl (Arena Verlag). „Das Buch ist mit Silbentrennung gedruckt und deshalb noch leichter zu lesen für Erstleser. Es geht um die kleine Maus Tilda Apfelkern und ihre Freunde und ist zauberhaft illustriert“, so Betti Müller. „Ein schönes Buch für Mädchen. Tilda macht es sich immer schön, kocht Tee und backt Kuchen und hat es gern gemütlich. Es sind schöne Geschichten, die sich gut auch schon in der ersten Klasse lesen lassen.“

Das Buch „Schule der magischen Tiere ermittelt“ von Margit Auer (Carlsen) ist eine Auskopplung der beliebten gleichnamigen Reihe für die Großen. „Das ist extra für Erstleser“, so Müller. „So wie die anderen Bände ist es sehr schön bebildert und eine spannende Kriminalgeschichte rund um die Tiere und Kinder aus der Schule der magischen Tiere.“ In diesem Band geht es um einen Kokusnuss-Klau an der Schule - wer das wohl gewesen ist?