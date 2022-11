Erfolgsformat in Dormagen Die „Tork-Show“ hat ihren Glanz nicht verloren

Wenn Männer eine attraktive und zudem auch noch blonde Frau sehen, laufen sie gerne mal zur Höchstform auf. Das war am Freitag in der Kulturhalle zu beobachten: Als Niki Pantelous die Talkbühne betrat, schienen sich die beiden Moderatoren Wolfgang Link und Detlev Zenk an Schlagfertigkeit überbieten zu wollen. Erster Eindruck: Ihnen macht das Moderieren immer noch Spaß. Und sie sollten bestätigen, dass man das, was man gern macht, auch gut macht.