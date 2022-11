Kinder bringen die City zum Leuchten Der Weihnachtstreff in Dormagen ist eröffnet

Besonders gut besucht war an allen Tagen auch die 14 Meter lange „Curling-Bahn“ vor dem historischen Rathaus. „Es ist schön, wie viele Menschen an diesem Wochenende den Weg in die Innenstadt gefunden haben. Um 17.30 Uhr gab es am Reibekuchenstand schon keinen Teig mehr. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal vorgekommen ist“, lautet das Fazit von Godyla. Nächstes Wochenende geht’s weiter, dann auch mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr und zusätzlichem Bühnenprogramm.