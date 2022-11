Kulle in Dormagen Comedy-Show mit singendem Comedian

Was passiert mit den nicht gekauften Schoko-Nikoläusen nach dem Fest? Was denken Schneemänner über den Sommer? Und warum war früher mehr Lametta? Diese und andere Fragen beantwortet Musik-Comedian Lars Redlich in seiner rasanten Weihnachtsshow „Lars´ Christmas“ am Mittwoch, 21. Dezember, um 20 Uhr in der Kulturhalle Dormagen. Redlich ist in Berlin geboren und ließ sich nach einem Lehramtsstudium (Musik und Sport) an der Universität der Künste zum Bühnendarsteller ausbilden.