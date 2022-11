Stadtbibliothek Dormagen Anne-Frank-Ausstellung gut besucht

Nach einigen Wochen fand die Wanderausstellung „Lesen und Schreiben mit Anne Frank“ am Dienstag ihren Abschluss – bis zum 22. November gastierte sie in der Stadtbibliothek in Dormagen. Platziert war die Ausstellung auf der unteren Etage der Bibliothek, riesige Infotafeln und andere Aufsteller informierten nicht nur ausführlich über das Leben von Anne Frank, sondern gezielt über „Anne Frank als Schriftstellerin“. Selbstverständlich schlüsselte die Ausstellung auch wichtige (im Zusammenhang stehende) historisch Ereignisse verständlich auf. Zudem waren passende Bücher, Zeitschriften sowie CDs aufgeführt.