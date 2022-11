Sachbeschädigung in Dormagen Rhein-Clean-Up-Auto bei Nachtaktion demoliert

Die Demolierung des Fahrzeuges ereignete sich wahrscheinlich in der Nacht vom 2. November auf den 3. November, da in dieser Zeit das Fahrzeug unbewacht am Kreisarchiv stand. „Es war auf jeden Fall kein weiteres Auto im Spiel, das den Schaden hätte verursachen können. Ich habe das selbst ja nicht einmal gesehen, bin am nächsten Vormittag wie gewohnt losgefahren. Das sollte mir eine Lehre sein“, sagt Karin Schwanfelder. Nach der Fahrt wurde die Leiterin schließlich auf das Problem aufmerksam, denn das Gummi des Reifens war abgefahren. „Wir mussten durch den Schaden einen neuen Reifen für 90 Euro kaufen, das Spiegelglas mit Versand kostete außerdem um die 20 Euro. Da wir den Schaden allerdings selbst bezahlen müssen und unsere Clean-Up-Kasse leer ist, ist es umso ärgerlicher“, so die Leiterin. Daher freue man sich derzeit sehr über Spenden.