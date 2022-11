Plan in Dormagen Stadt beschafft iPads für alle Schulen

Dormagen · In den kommenden Jahren sollen alle Klassen an weiterführenden sowie an Grundschulen mit Tablets ausgestattet werden. Die Stadt Dormagen will damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung gehen.

24.11.2022, 14:46 Uhr

Nach und nach sollen alle Klassen mit iPads ausgestattet werden, diese nutzen sie im Unterricht. Foto: dpa/Ina Fassbender

Von Kira Bayer und Emma Büns