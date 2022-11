Umstrittene Fahrradstraße in Dormagen Stadt sieht ihr Recht bestätigt

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat am Mittwoch, 23. November, in den Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Deichverband Dormagen sowie mit Landwirt Hans-Josef Berchem beschlossen, dass die Umwidmung der Deichstraße in eine Fahrradstraße rechtens ist. Dies teilte die Stadt in einer offiziellen Pressemitteilung mit. Somit bleibt die Umwidmung der Straße zwischen Zons und Stürzelberg bestehen.