„Dormagen feiert Kölsch“ Karnevalsparty fährt Minus ein

Obwohl sich die Dormagener Jecken am vergangenen Wochenende bei „Dormagen feiert Kölsch“ ordentlich amüsiert haben, sorgen sich die Veranstalter nun um die Zukunft der Karnevalsparty: Es wurden deutlich weniger Karten verkauft als erwartet, nur rund 1000 Besucher nahmen am Event in der Sporthalle des TSV-Bayer Dormagen teil.