Kultur in Dormagen Kammertheater entfacht einen „Höllenbrand am Glühweinstand“

„Höllenbrand am Glühweinstand“ gibt es an allen vier Adventwochenenden im Kammertheater zu sehen. Vorstellungen beginnen freitags und samstags um 19.30 Uhr, sonntags um 16.30 Uhr. Dazu finden auch an Silvester zwei Vorstellungen um 16.30 Uhr und 20.30 Uhr statt. Für alle Vorstellungen sind noch Tickets erhältlich, die unter anderem in der City-Buchhandlung in Dormagen und bei Platten Schmidt in Neuss gekauft werden können. Donnerstags ist auch wieder die Theaterkasse von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Rund um die Uhr gibt es Eintrittskarten auch online unter kammertheater-dormagen.de