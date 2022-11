Kreisarchiv in Dormagen : Vortrag über das Wirken von Franz Aldenhoven

Zons Er galt als bekanntester Zonser des 19. Jahrhunderts. Frank Aldenhoven wird jetzt ein informativer Vortrag im Kreisarchiv in Zons gewidmet.

Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss setzt seine historische Reihe „Geschichte im Gewölbekeller“ fort: Martin Lambertz aus Dormagen-Zons referiert am Dienstag, 22. November, um 19 Uhr über das Thema „Franz Aldenhoven (1803-1872) – Lebensbild des überregional wohl bekanntesten Zonsers des 19. Jahrhunderts“. Ursprünglich war für diesen Termin ein Vortrag von Thomas Wolff vorgesehen. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein Dormagen angeboten. Sie findet in der Nordhalle von Burg Friedestrom an der Schloßstraße 1 in Dormagen-Zons statt.