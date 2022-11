2. Hanbdall-Bundesliga TSV kann erstmals drei Siege in Folge holen

Hört sich gut an, wird aber ein verdammt hartes Stück Arbeit. Denn die Eulen, die erst 2021 nach vier Jahren in der 1. Liga abgestiegen waren, scheinen sich nach einer gruseligen Saison im Unterhaus wieder gefangen zu haben. Mit fünf Siegen in Folge gehören sie zu den formstärksten Teams der Liga und haben sich in die Verfolgergruppe hinter Tabellenführer Balingen und den zweitplatzierten Eisenachern vorgearbeitet. Am Dienstag präsentierten sich die Eulen auch im DHB-Pokal ganz stark, zogen sich bei der 30:35-Niederlage gegen den amtierenden Deutschen Meister SC Magdeburg sehr gut aus der Affäre. „Ludwigshafen gehört ganz sicher zu den Topteams der Liga. Mit den Möglichkeiten des Vereins und ihrer Qualität orientiert sich die Mannschaft wieder Richtung 1. Liga“, glaubt TSV-Coach Matthias Flohr. Dahin sollte es auch in der vergangenen Spielzeit wieder gehen, doch vor allem eine unterirdische Rückrunde brachte die als Titelanwärter in die Saison gestarteten Eulen sogar noch in Abstiegsnöte. Drei Trainer versuchten ihr Glück, erst als Michael Abt vier Spiele vor Saisonende von der zweiten Mannschaft der Rhein Neckar Löwen kommend die Verantwortung übernahm, konnte er mit der Mannschaft endgültig den Klassenverbleib klarmachen und für große Erleichterung sorgen. Im Sommer iunterschrieb er dann einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Eine Liaison, die bislang richtig gut zu passen scheint. „Die Chemie mit dem neuen Coach stimmt“, sagt Kollege Matthias Flohr. Das lässt sich umgekehrt sicher auch über Flohr sagen, der ja auch erst im Sommer das Traineramt am Höhenberg übernommen hatte. Auch wenn es bislang insgesamt an Konstanz fehlt und gerade in den Heimspielen zu wenig herauskam, hat es den Anschein, als würden die Spieler immer besser umsetzen, was der ehemalige Nationalspieler mit ihnen umsetzen möchte. Jüngst zwei Siege in Folge zeigen zumindest in die richtige Richtung.