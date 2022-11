Welterbe in Dormagen Römische Geschichte in der Innenstadt

Seit Juni vergangenen Jahres ist das römische Reiterkastell „Durnomagus“ als Bestandteil des Niedergermanischen Limes als offizielles Welterbe anerkannt – gleich drei Welterbeausstellungen wurden in diesem Jahr in der Innenstadt eröffnet. Seit Freitagmittag ist nun auch der Römergarten am Neuen Rathaus (hinter dem Ratskeller) und der Römerkeller an St. Michael für die Öffentlichkeit zugänglich.