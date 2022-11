2. Handball-Bundesliga Dormagen scheitert ganz knapp an starken Eulen

Nach dem Spiel wollte es keiner der Dormagener so offen sagen, doch zu den Widerständen, die ein erfolgreiches Abschneiden erschwerten, entwickelten sich im Verlauf der Partie auch die beiden Schiedsrichterinnen Sophia Janz und Claudia Lenzen. Gab es schon vorher einige zumindest diskussionswürdige Entscheidungen gegen die Gastgeber, so lagen die jungen Frauen in der gleichermaßen hektischen wie entscheidenden Schlussphase teils grob daneben. Negativer Höhepunkt war die Szene in der 58. Minute, als der TSV beim Stand von 24:27 nach einer Auszeit noch mal alles auf eine Karte setzte. Allerdings leistete sich der TSV einen Ballverlust und der Ludwigshafener Jan Remmlinger kam in der Folge in eine gute Wurfposition, traf allerdings nur den rechten Innenpfosten, von wo der Ball parallel zur Torlinie am anderen Pfosten vorbei rollte. Doch die Schiedsrichterinnen entschieden zum Erstaunen aller Beteiligten auf Tor, was mit dem 28:24 für die endgültige Entscheidung sorgte. Bei seiner Erklärung, wieso es in dem knappen Match zum Sieg gereicht hatte, meinte sogar Ludwigshafens Jannek Klein hinterher: „Am Ende waren wir eine Spur ruhiger und vielleicht auch cleverer als Dormagen. Wir hatten aber auch ein bisschen Hilfe von den Schiedsrichtern und haben von den Paraden unseres Torwarts profitiert.“